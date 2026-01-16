にしき ひみつ基地ミュージアム（錦町立人吉海軍航空基地資料館）が、2026年1月24日(土)から3月24日(火)までの期間、収蔵品展「―モノが語る戦争―」を開催します。2021年から2024年にかけて寄贈されたものの、これまで未公開だった約80点の貴重な戦時資料を通じ、戦争の実相や当時の地域の姿を伝えます。 にしき ひみつ基地ミュージアム 収蔵品展「―モノが語る戦争―」 開催期間：2026年1月24日(土)〜3月24日(火