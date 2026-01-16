【新華社成都1月16日】中国四川省成都市に住み「雁鴻」というハンドルネームで活動する何艶紅（か・えんこう）さんは、ブライダルメイキャップアーティストとして働いている。花嫁一人一人に個性的な、中国伝統文化の要素を取り入れた「国風」の装いを施すため自ら頭飾りを手作りするうち、次第にハンドメイドの世界に情熱を見いだしていった。2018年、絨花（じゅうか、絹糸で花をかたどる伝統工芸）を模して頭飾りを制作する