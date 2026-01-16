『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「逮捕の男『火をつけて死のうと…』」についてお伝えします。◇15日、東京・杉並区のアパートで住人の男に執行官ら2人が刺され、1人が死亡した事件。逮捕された男が「部屋に戻ったあと、火をつけて死のうと思った」と供述していることが新たに分かりました。警視庁によりますと、逮捕された山本宏容疑者は杉並区和泉のアパート前で、裁判所の執行官の男性と家賃保証会社の