16日朝、JR山手線などが停電のため始発から運転を見合わせ、67万人あまりに影響が出た原因について、JR東日本は、工事中の田町駅で作業員の感電を防ぐために設置された装置に関するトラブルとみられると明らかにしました。夜間の工事中はこの装置のスイッチを「入れた」状態で、工事終了後に作業員が「切った」ということですが、何らかの原因でスイッチが入ったまま始発を走らせるための電気が流れ、装置が故障したとみられます。