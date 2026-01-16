「ノルディックスキー・ジャンプ男子Ｗ杯札幌大会」（１６日、大倉山ジャンプ競技場）予選（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、五輪８大会出場の葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝は、１１０・５メートルの８６・２点で５５位に沈み、１７日の本戦に進めなかった。２大会ぶり９度目の出場を目指すミラノ・コルティナ五輪代表の選考大会は、１８日の個人１８戦を残すのみ。レジェンドにとって、正真正銘の崖っぷちとなっ