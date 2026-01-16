岐阜県警多治見署は16日、多治見市の60代男性会社役員になりすまして、男性が経営する会社の公開メールアドレスにメールを送り、社員に現金を振り込ませる方法で、1億円がだまし取られたと発表した。急増する社長をかたる詐欺事件として捜査している。署によると、1月14日、男性が経営する会社の公開アドレス宛てに、男性を名乗る差出人から「プロジェクトに対応するためSNSのグループを作ってください」「入金予定の資金があ