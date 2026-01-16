１６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１円４５銭（０・００％）高の４万６１２７円１９銭だった。小幅ながら４日連続で最高値を更新した。３３３銘柄のうち１５６銘柄が上昇し、１７４銘柄が下落した。前日の米ハイテク株高の流れを受け、東京市場でも半導体関連銘柄を中心に上昇し、東証プライム銘柄の６割弱が値上がりした。一方、高市首相が衆院を解散し、選挙で与党が議席