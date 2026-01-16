「大相撲初場所・６日目」（１６日、両国国技館）結びの一番で横綱大の里は若隆景と対し、はたき込みで１敗を守った。立ち会いが２度合わないハプニングがあり、ざわついた国技館。３度目の正直でしっかり若隆景を受け止めると、力強く相手を押し込んだ。ここで一転して引き、白星を挙げ１敗を守った。横綱豊昇龍は隆の勝との一番で出足鋭く、相手を押し込んだところで鮮やかに引いてはたき込みを決めた。力強い相撲で１敗