1月15日、FANTASTICS from EXILE TRIBE・八木勇征がInstagramを更新した。【写真】お茶目なウインク風SHOTなども公開八木は、自身のInstagramアカウントにて、「最近」と綴りつつ、無造作ヘアの自撮りアップSHOTや、口元をみかんで隠したお茶目SHOTなどを公開した。この投稿に対し、ファンからは、「すごく可愛い」「おめめパッチリでかっこいい」「暗髪のゆせもビジュ良き」「癒されるぅぅ」「素敵〜」「安定のイケメンですね」な