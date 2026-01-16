NTTドコモは、ドコモオンラインショップの「5G WELCOME割」の対象機種に「iPhone 16e」（512GB）を追加した。 iPhone 16e 「iPhone 16e」（512GB）を新規契約で購入すると、4万ポイントのdポイント（期間・用途限定）が付与される。購入時に利用者が22歳以下であるか、もしくは料金プラン「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」を契約している必要がある。 利用者が22歳以下であることを条件として割引を適用