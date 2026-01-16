NTTドコモは16日、対象機種を機種変更もしくは契約変更で購入すると最大で4万4000円割引されるキャンペーンに「iPhone 16e 512GB」などを追加した。 iPhone 16e 16日に割引を開始した機種は、「iPhone 16e 512GB」が4万4000円割引、「iPhone Air」が2万2000円割引、「Galaxy S25 256B SC-51F」が1万4300円割引で購入できる。 iPhone Air Galaxy S25