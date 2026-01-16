大相撲初場所6日目、ここまで4勝1敗の石川県津幡町出身の横綱・大の里は若隆景を下し5勝1敗です。5日目は土俵際の突き落としで何とか白星をあげた大の里。前頭2枚目・若隆景との一番、立ち合い正面からぶつかった両者ですが、大の里のはたきが決まりました、はたき込みで勝ち5勝1敗です。7日目は、前頭4枚目・大栄翔と対戦します。津幡町出身、前頭16枚目の欧勝海は元大関の御嶽海に寄り切りで勝ち、5勝1敗です。7日目は前頭13枚目