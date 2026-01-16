石川県警の巡査部長が2025年12月、酒気帯び運転をしたとして書類送検され、16日付けで依願退職しました。自宅で缶酎ハイ4本を飲み翌朝、警察署のアルコールチェッカーで発覚したということです。石川県内の警察署で勤務する50代の男性巡査部長は2025年12月5日、午前8時45分頃、勤務する警察署に車を運転して出勤した際、署内のアルコールチェッカーで基準値を超えるアルコールが検知されました。調べに対し、巡査部長は前日の午後1