献身的な遠藤は役割を受け入れそうだが…(C)Getty Imagesリバプールの遠藤航は、昨年12月の試合中に足首を痛め戦列離脱したまま、新たな1年を迎えた。具体的な復帰時期が伝えられなかったものの、現地時間1月12日に行われたFAカップのバーンズリー戦でベンチ入りを果たしており、現地メディアでは"サプライズ"などと報じていた。