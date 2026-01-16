16日の石川県内は緩やかに高気圧に覆われて午後から次第に晴れ、最高気温は金沢で13度と、3月下旬並みの陽気になりました。一方、大陸からは季節外れの黄砂が飛来し、金沢でも空がかすんで見えました。黄砂は17日にかけて続く予想で、車や洗濯物の汚れに注意が必要です。受験生にとって肝心の週末の天気ですが、17日朝は加賀地方を中心に晴れる所が多いでしょう。その後、雲が広がりますが、大きな崩れはないでしょう。2日目の日曜