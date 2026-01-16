大阪では1991年以来、27年ぶりに1月に黄砂が観測されたことがわかりました。気象庁によりますと、16日午前10時10分までに大阪で黄砂が観測（目視）され、視程（水平方向の見通し）は10キロ以上あるということです。ただし、気象庁の予測では、あす、あさってにかけて近畿地方を含む西日本や、九州、北陸、中部、関東などに黄砂が飛来する予想となっていて、引き続き注意が必要です。※気象庁によると、黄砂観測は国内（東