左から：千葉工業大学未来ロボット技術研究センター所長の古田貴之氏、GROOVE X 代表取締役の林要氏、noteの深津貴之氏、武蔵野大学アントレプレナーシップ学科客員教員の村上臣氏ロボットベンチャーのGROOVE Xは、ヒトの心に寄り添う温かいテクノロジーLOVOTを製造販売し、昨年11月で創業から10周年を迎えた。10周年を記念し、近年のパートナーロボット市場の現状とその盛り上がりについて知ってもらうべく、ラウンドテーブルを1