東京都は１６日、１４歳以下の都民に１人１万１０００円を支給すると発表した。２０２６年度上半期での支給を目指す。都は「実質賃金がマイナスの状況が続く中、子育て世帯を応援するため、臨時的な支援を行う」としている。対象は２月２日〜来年４月１日に１５歳の誕生日を迎えない１４歳以下の都民。事業名は「子育て応援＋（プラス）」で、２５年度最終補正予算案に１６４億円を計上し、新年度予算案でも３億円を積み増す。