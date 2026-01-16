「ゾンビたばこ」とよばれる指定薬物「エトミデート」が含まれた液体をタイから密輸したとして、男が逮捕されました。警視庁によりますと、逮捕された宮内勝幸容疑者は去年11月、仲間と共謀の上、指定薬物「エトミデート」の成分が含まれた液体およそ2キロをタイから密輸した疑いがもたれています。「エトミデート」は吸うと全身がけいれんするため、「ゾンビたばこ」と呼ばれています。宮内容疑者は、「荷物に違法な薬物が入って