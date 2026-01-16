（資料写真）１６日午前５時２５分ごろ、神奈川県平塚市南金目、アルバイトの男性（６６）方から火が出ていると１１９番通報があった。木造２階建てを全焼した。けが人はなかった。平塚署によると、男性は１人暮らし。１階で寝ていたところ、２階で音がして火災に気付き、自ら１１９番通報した。