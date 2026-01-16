セブン‐イレブン・ジャパンは、餃子で有名な町である栃木県宇都宮市・宮崎県宮崎市の特徴ある餃子の味を家庭で手軽に楽しめるフライパン調理の冷凍餃子「セブンプレミアム 宇都宮餃子会監修焼餃子(12個入)」および「同 宮崎市ぎょうざ協議会監修焼餃子(12個入)」(各298円※以下価格は税抜)を1月21日より、それぞれ東・西エリア別に発売する。ともに、水なし・油なし調理に対応し、セブンプレミアムとしてフライパン調理の焼餃子を