お笑いコンビ「かまいたち」が、2026年1月15日、公式YouTubeチャンネルを更新。山内健司さん（44）が、正月休み中に見舞われたという「トラブル」を明かした。「10何万も払っといて、部屋くっしゃくしゃのままって...」正月休みは山内さん一家と友人の家族で旅行し、「1泊12万（円）ぐらいのホテル取った」と明かした山内さん。チェックインの際、エアコンが故障していて、宿泊料金を20％割引すると言われたという。部屋にも温泉が