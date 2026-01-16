焼肉チェーンの牛角は1月21日から、平日限定で『焼肉酒場セット』の販売を開始する。1人2,178円（税込）で、焼肉2皿・枝豆食べ放題・アルコール含むドリンク飲み放題という内容。時間は2時間制（ラストオーダー90分時）で、飲み放題のドリンクに生ビールは含まれない。『焼肉酒場セット』は、仕事帰りなどの軽い飲み需要、日常使いに応えるために導入する新業態だ。価格設定の背景、市場環境の変化について、牛角メニュー開発部の