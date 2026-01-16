浜岡原発の再稼働をめぐるデータ不正問題で、中部電力の林社長は電気事業連合会の会長を16日付で辞任すると表明しました。電気事業連合会の林欣吾会長：「本日付けで会長職を辞任する意思をお伝えし、ご理解、ご了承をいただきました」中部電力の社長でもあり、全国の電力会社10社で構成する電気事業連合会の林欣吾会長は16日の会見で、会長を辞任すると明らかにしました。静岡の浜岡原発では、国の原子力規制委員会によ