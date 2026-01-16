tenki.jpでおなじみの安齊気象予報士と植田気象予報士に、気象予報士試験を受験した当時の直前の勉強法や過ごし方をQ＆A形式でインタビューしました。これから試験を受験する予定がある方は、ぜひ参考にしてみてください。気象予報士試験とはどんな試験？まず、気象予報士試験とはどんな試験なのか簡単にご説明します。気象予報士試験は、学科試験と実技試験の２つの試験に分かれていて、その両方に合格する必要があります。学科試