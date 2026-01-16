倉敷市の会見倉敷市役所 岡山県倉敷市は、物価高対策で国の交付金を活用して市民に給付する現金を3000円から5000円に増額する方針を決めました。16日、伊東市長が会見を開いて明らかにしました。 2025年12月の倉敷市議会で物価高対策として市民1人当たり3000円を給付することが決まりましたが、国の交付金の額が想定よりも多かったとして、2000円増額し5000円とする方針を決めました。市は、2月下旬から順次給付したい