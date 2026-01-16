福岡県大牟田市で飲酒の上、猛スピードで運転し、原付バイクの男子高校生を死亡させたとして、危険運転致死の罪に問われた63歳の男の裁判です。福岡地方裁判所は16日、男に対し懲役9年の判決を言い渡しました。 起訴状などによりますと、無職の井上雄二被告（63）はおととし1月、福岡県大牟田市で、酒を飲み正常な操作が難しい状態で軽乗用車を運転。制限速度を超える時速およそ90キロ以上で赤信号の交差点に進入し、原付