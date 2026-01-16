◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１６日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）男子の個人第１７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）の予選が行われ、新婚の二階堂蓮（日本ビール）は、１２０・５点の１０位で予選を通過した。ほぼ無風のなか、飛び出しでしっかり力を伝えるとぐんと飛距離を伸ばし、１２９メートルで着地した。「練習の１本目から徐々に修正して、予選のジャンプはアプローチのポジションが少し若干、後ろにな