中日は１６日、ナゴヤ球場に隣接する室内練習場でスタッフミーティングを開き、２月から沖縄で始まる春季キャンプの振り分けを行った。ドラフト１位・中西聖輝投手＝青学大＝は１軍（北谷）スタートが決まった。「うれしい気持ちと、気を引き締めて、もっと頑張らないといけない気持ち。自分の投球をアピールしたいけど、先輩たちは自分も度肝を抜かれるようなボールを投げられると思う。いろんな準備をして入りたい」と、意気込