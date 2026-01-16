１６日、カーニー首相（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／謝環馳）【新華社北京1月16日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は16日、中国を公式訪問したカナダのカーニー首相と北京の人民大会堂で会見した。１６日、カーニー首相と会見する習近平主席。（北京＝新華社記者／申宏）