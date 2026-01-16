速度が増すほど仕事するアクティブダンパーアメリカの道は、どこも真っ直ぐで退屈というのは誤解。彼方まで見通せるインターステートもあるが、カリフォルニア州にはスポーツカーにうってつけのワインディングもある。パームズ・トゥ・パインズ・シーニック・ハイウェイもその1つ。【画像】歴代で最過激なポニーフォード・マスタング GTDハードコアなロードカーたち全142枚交通量は少なく、路面はほぼ滑らか。素晴らしい絶景