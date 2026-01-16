ボートレース平和島の「俺の生きる道杯」は予選3日間を終えて、17日の4日目11、12Rで行われる準優勝戦に進む12人が決定した。その中で注目の一人は、11R3号艇で登場する岡村仁（41＝大阪）だ。初戦の5着から3連勝で迎えた予選最終日は6R6号艇の1走。大外からスタートはコンマ23の4番手。1周1マークは最内を差そうとしたが、前が塞がり最後方に置かれたが、そこから4着まで追い上げた。「足はトータルで上位。日に日にスロ