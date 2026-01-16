１６日の東京外国為替市場の円相場は、前日（午後５時）比４２銭円高・ドル安の１５８円１６〜１８銭で大方の取引を終えた。対ユーロは、７５銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８３円６５〜６９銭で大方の取引を終えた。