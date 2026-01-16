16日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台前半で取引された。午後5時現在は前日比42銭円高ドル安の1ドル＝158円16〜18銭。ユーロは75銭円高ユーロ安の1ユーロ＝183円65〜69銭。片山さつき財務相が閣議後の記者会見で「（急激な円安には）あらゆる手段を含めて断固たる措置を取る」とけん制したことから、円を買う動きが優勢だった。市場では「政府・日銀による為替介入があるのではないかという疑心暗鬼が広がっ