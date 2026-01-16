大相撲初場所６日目（１６日・両国国技館）――横綱大関は安泰。豊昇龍は隆の勝を落ち着いてさばき、大の里は若隆景を引き技で退けた。安青錦は高安に完勝し、この３人は５勝。２連敗中の琴桜は大栄翔を下した。平幕阿炎がただ一人、初日から６連勝。〇阿炎「（唯一の６連勝も）先々場所みたいに９連敗することもある。一日一日に集中しないと」●朝乃山「（土俵際で突き落とされ）足が伸びきっていた。悔しい」