お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が14日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に出演。妻・蒼井優（40）とのエピソードを明かした。山里は「そう言えば、先日奥さんから言われたのがね、“最近さ、私友達から『角ハイ』って呼ばれるんだけど…誰だ？”って」と笑いながら告白。「もう犯人をね、分かってる状態。もうドラマで言ったら番組終了数分前の平泉成よ。“ねえ、奥さ