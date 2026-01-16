Netflix（ネットフリックス）人気アニメーション「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」のオリジナルサウンドトラック「Golden」が、昨年世界で最も聞かれた歌の2位に入った。14日（現地時間）、米エンターテインメント産業データ調査会社のルミネイト（Luminate）が14日に発表した「25年年間報告書（2025 Year−End Music Report）」（25年1月3日〜26年1月1日）によると、「Golden」は、24億3000万ストリーミングを記録した。1位