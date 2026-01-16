おいしい話題です。秋田駅前のにぎわい創りを目的に開かれているイベント、「グルメパラダイス」。開催は来週月曜日までです。16日は限定品の販売も行われ、多くの人で賑わいました。関向良子アナウンサー「きょうから3日間限定で伊勢の名物赤福が買えるということで、開場前から大行列です！」300年以上に渡って愛される餅菓子の赤福。17日と18日も、1日500個限定で販売されます。関向アナ「もうすぐ買えそう」客「間に合っ