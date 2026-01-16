今シーズンの季節ハタハタ漁の漁期は15日まででした。漁獲量は、禁漁明け以降最も少なかった昨シーズンと比べても、桁違いに少なかったことが秋田県漁業協同組合のまとめでわかりました。今シーズンの季節ハタハタ漁は、禁漁が明けて以降最も遅い先月17日に初漁日を迎えました。その後も漁獲量は伸びず、県全体では、漁期を終えた15日時点でわずか118.2キロにとどまっています。禁漁明け以降最も少なかった昨シ&