16日午前、大館市の中心部にある住宅で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事のあと、この家に住む60歳の女性と連絡が取れなくなっています。火事があったのは大館市御成町の佐川佳菜子さん60歳の住宅です。警察と消防によりますと16日午前9時48分、近くの会社の従業員から「2階の窓から黒い煙が出ている」と消防に通報がありました。火は通報から約7時間後に消し止められましたが、3階建ての住宅1棟が全焼し、2