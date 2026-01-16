“5速MT”搭載！ スズキ斬新「軽ワゴン」の“オトナ仕様”登場！2026年1月9日から11日まで、幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」。会場には様々な車両が出展されていましたが、ひときわ異彩を放っていたのが愛知県の「オカダエンタープライズ」が展示していたスズキ「ワゴンR」の“MTモデル”です。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「軽ワゴン」“オトナ仕様”です！（48枚）現在6代目が販売中のワゴンRは、