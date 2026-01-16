1月2日（金）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、取手駅（茨城県）で出会った勤さん（81）の家について行きました。【動画】余命3カ月の妻が遺した言葉…81歳夫が妻のレシピと“水滴のないキッチン”を守り続ける理由＆欲しいものは作る！超自然派オジに密着池袋で開かれた同期会に参加し、これから行きつけのBARに行くという勤さん。「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、「俺1人だよ！