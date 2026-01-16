香川県三豊市詫間町の工事現場に産業廃棄物を投棄したとして、去年11月に書類送検されていた建設会社3社とその社員など3人、また、工事を発注した三豊市の職員2人について、高松地検はきょう（16日）付でいずれも不起訴処分としました。 捜査の結果、「嫌疑なし」と判断したもので、土の中に埋められたものが「廃棄物処理法に違反すると規定される産業廃棄物とは認めがたいことなどをふまえた」ということです。