岡山県内で、後継者がいない企業の割合が3年ぶりに6割を超えたことが分かりました。業種別でみると「建設業」が最も高くなっています。 帝国データバンク岡山支店が、岡山県内の4031社を対象に事業承継の実態について分析し、先月、発表したものです。それによりますと後継者不在の企業は2422社で、3年ぶりに6割を超えました。前の年の調査よりも2.5ポイント増えていて、全国順位も15位から7位になっています。 業種別でみ