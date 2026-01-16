1月14日（水）に放送した『ジャパンオカルトアーカイブ〜マジやば不思議話〜』（毎週水曜深夜3時20分／MC：モグライダー・芝大輔、コヤッキー）。日本各地のオカルト現象を文化遺産として記録するこの番組。怪談界の帝王・夜馬裕がスタジオに持ち込んだ「ある呪物」と、それにまつわる一族の壮絶な物語が、出演者たちを戦慄させた。【動画】一族に不幸をもたらした恐怖のお面…呪物「福の神」と名家“破滅”の真相一族の繁栄を支え