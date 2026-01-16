岡山青年会議所が2026年度の活動方針を発表しました。スローガンは、「行動連環」です。 【写真を見る】岡山青年会議所の今年のスローガンはより強く地域の持続的な発展目指す「行動連環」【岡山】 （岡山青年会議所大北大士郎理事長）「岡山の街や、そして市民の皆さまから必要とされていることをしっかりと考えながら2026年度の活動をしていきたいと思っています」 新たに岡山青年会議所の理事長に就任した大北