大曽根駅近くの住宅街にあるグルテンフリー専門店「こめこの店Pallete」。素材本来のおいしさを大切にした、体にやさしい料理を楽しむことができます。人気商品は、国産米粉を使用した【米粉ベーグル】。【自家製あずきベーグル】や【ピザベーグル】、【シナモンレーズンベーグル】など、5種類以上の多彩なベーグルが並びます。時期によっては、季節限定のベーグルも登場します