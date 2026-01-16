フィギュアスケートの坂本花織選手が16日、公開練習を行い、オリンピックへ意気込みました。全日本選手権で5連覇を達成し、ミラノ・コルティナ五輪の代表となった坂本選手。「現段階では楽しみが勝ってる。毎回試合が近づくとどんな大会であれ緊張してくるので。まだ3週間あるので気持ちに余裕があります」と話します。2018年の平昌五輪で初出場で6位入賞を果たすと、2022年の北京五輪では女子シングルで銅メダル、団体で銀メダル