冬は防寒小物やケア用品が増え、気づけばバッグの中がパンパンに。かさばるだけでなく、「手袋どこ？」「リップが見つからない」といった小さなストレスが積み重なりがちだ。そんな時こそ見直したいのが、バッグの中身の整理。持ち物を減らさなくても、整理するだけで使い勝手は大きく変わる。今回は、冬のバッグ整理に本当に役立つアイテムを厳選して紹介する。【写真】バッグの中がスッキリ！ 無印で定番人気のあのアイテムで