【ソウル共同】自民党の麻生太郎副総裁は16日、高市早苗首相が23日召集の通常国会冒頭に衆院を解散する意向を固めたことを巡り、韓国・ソウルで記者団に「自民の議席を増やすことに全力を挙げるのが仕事だ」と述べた。